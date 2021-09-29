Söz konusu fotokapanlar ile çekilmiş bazı fotoğraf ve videolarda bozayılar, kurt sürüleri, domuz, sakallı akbaba, tavşan gibi birçok hayvanın görüntüsüne rastlandı. Görüntülerde bir bozayının kar üzerinde yatarak önündeki kemikler ile beslenmesi gibi hayvanların yaşamlarından kesit de yer aldı.