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        Haberler Spor Futbol İspanya Xabi Alonso'nun Arda Güler planı! - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso'nun Arda Güler planı!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yeni sezon için gün sayıyor. Milli yıldızın, Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla yeni teknik direktör Xabi Alonso'yu oldukça etkilediği aktarıldı. İşte Xabi'nin Arda Güler planı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:21
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        • 1

          Arda Güler, Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun ilk 11 adayları arasında önemli bir yere sahip oldu.

        • 2

          Marca'nın haberine göre; milli yıldız Real Madrid ile üçüncü sezonunda yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı.

        • 3

          Carlo Ancelotti döneminde düzensiz süreler bulan genç yetenek, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla İspanyol teknik adamı etkilediği öne sürüldü.

        • 4

          ALIŞIK OLMADIĞI POZİSYON

          Öte yandan Alonso, genç yıldızı savunmanın önünde yaratıcı bir orta saha olarak denediği yazıldı. Bu tercihin sebebinin Arda'nın pas kalitesini görmek ve taktiksel savunmaya katkı sağlaması olduğu dile getirildi.

        • 5

          ALONSO ÇOK ETKİLENDİ

          Ayrıca haberde İspanyol çalıştırıcının, Arda Güler'in hem performansı hem de mevkisinin gerekliliklerini öğrenmeye olan isteği sebebiyle çok beğendiğinden bahsedildi.

        • 6

          GEÇEN SEZON KARNESİ

          20 yaşındaki orta saha, Eflatun-beyazlılar ile 2024/25 sezonunda 49 resmi maçta forma giydi. Bu süreçte İspanyol devine 6 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

        • 7
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