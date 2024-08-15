WP: Hindistan, eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın iktidarda kalması için ABD'ye baskı yaptı

The Washington Post gazetesinin haberinde, Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan genel seçim öncesinde Hint yetkililerin ülkede seçime bağlı baskının artmasının ardından, ABD'li yetkililerle bir araya geldiği öne sürüldü.

Habere göre, Hindistanlı ve ABD'li yetkililer 1 yıl önce bir araya geldi.

Hint yetkililer, Bangladeş'teki seçimlere ilişkin endişeli olduklarını belirterek Hasina'nın yerine muhalefetin kazanması durumunda Hindistan'ın güvenliğinin tehlikeye gireceği görüşünü bildirdi.

Başkan Joe Biden yönetiminin 2021'de Bangladeş polisi ve yetkililerine insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı alması ve Bangladeş'teki seçim öncesinde yaptığı eleştirilere rağmen ABD'li yetkililerle bir araya gelen Hindistan hükümeti danışmanlarının birinin, "Siz (ABD) bu meseleyi demokrasi açısından değerlendiriyorsunuz ancak bizim için sorun çok daha ciddi." ifadelerini kullandı.

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ABD VE HİNDİSTAN'IN BANGLADEŞ POLİTİKASI

Hasina'nın galibiyetiyle sona eren genel seçimin ardından temmuzda yaşanan şiddetli protestoların ardından ülkesinden ayrılıp Hindistan'a gitmesi, ABD ve Hindistan'ın Bangladeş'teki politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

ABD'de bazı yetkililer Hasina'ya karşı daha sert bir tutum sergilenmesi gerektiğini savunurken bazıları da Hasina'yı daha da yabancılaştırmanın tehlikeli olabileceğini öne sürdü.

Hindistan ise Hasina'nın güçlü kalması için ABD'ye çağrıda bulundu.

Öte yandan, Hindistan'da bazı yetkililer, ülkelerinin Bangladeş'teki durumu yanlış değerlendirdiği ve bu yüzden Hasina'yı uzun süre desteklediklerini kabul ederken ABD'li yetkililer ülkelerinin, Hasina'nın ülkeyi terk etmesinde rol oynadığına dair iddiaları kesin dille reddetti.