HABERTURK.COM

Koronavirüse süper kahramanlar, dinozorlar, amansız casuslar, mavi uzaylılar bire karşı koyamadı. Covid-19 Hollywood'da tüm işleri altüst etti. Jurassic Park'tan Matrix'e, Avatar'dan Görevimiz Tehlike'ye onlarca filmin çekimlerini durduran koronavirüs salgını birçok filmin de vizyon tarihlerini erteletti!

Black Widow, yeni James Bond filmi No Time to Die, Mulan, A Quiet Place 2 gibi merakla beklenen ama vizyon tarihi ertelenen süper yapımlar arasına 'Wonder Woman 1984' de girdi.

Yapım şirketi Warner Bro. başrollerini Gal Gadot ve Chris Pine paylaştığı ve 5 Haziran'da tüm dünyada vizyona girecek olan filmin ABD'de yeni gösterim tarihinin 12 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu.