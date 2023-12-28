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        Haberler Dünya Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti

        Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti

        Çekya'nın başkenti Prag'daki bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne (FFUK) geçtiğimiz hafta düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi ölmüş, birçok kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 24 David Kozak'in daha önce bir babayla iki aylık kızını öldürdüğü kesinleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:28
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        Prag'daki üniversite saldırganının önceki cinayetleri kesinleşti
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        Çekya'da polis, başkent Prag'daki Charles Üniversitesi'nde 14 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki David Kozak'in daha önce bir babayla kızını öldürdüğünü açıkladı.

        Radio Prague International'ın haberine göre, Prag Polisi Basın Sözcüsü Jan Danek, Kozak'in intihar notunun ortaya çıktığını bildirdi.

        Söz konusu notta, saldırganın üniversitedeki silahlı saldırı gerçekleşmeden 6 gün önce, 32 yaşındaki bir kişiyi ve 2 aylık kızını öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.

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        David Kozak
        David Kozak

        Öte yandan Danek, soruşturmanın sürdüğünü ve bu yüzden nottaki diğer bilgilerin paylaşılmayacağını ifade etti.

        David Kozak, Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenleyerek 14 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

        Polis, Kozak'in, Prag'ın yakınlarındaki bir köyden geldiğini ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, 32 yaşındaki bir adamın ve 2 aylık kızının ölümünden sorumlu olduğu şüphelenilen kişiler arasında bulunduğu açıklamasını yapmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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