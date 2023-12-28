Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti

Çekya'da polis, başkent Prag'daki Charles Üniversitesi'nde 14 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki David Kozak'in daha önce bir babayla kızını öldürdüğünü açıkladı.

Radio Prague International'ın haberine göre, Prag Polisi Basın Sözcüsü Jan Danek, Kozak'in intihar notunun ortaya çıktığını bildirdi.

Söz konusu notta, saldırganın üniversitedeki silahlı saldırı gerçekleşmeden 6 gün önce, 32 yaşındaki bir kişiyi ve 2 aylık kızını öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.

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David Kozak

Öte yandan Danek, soruşturmanın sürdüğünü ve bu yüzden nottaki diğer bilgilerin paylaşılmayacağını ifade etti.