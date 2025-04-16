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        Haberler Dünya Witkoff: İran nükleer programını ortadan kaldırmalı | Dış Haberler

        Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: İran nükleer programını ortadan kaldırmalı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerinde ABD'yi temsil ediyor. Witkoff, son açıklamasında, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti. İngiliz basını ise, ABD'nin İran'a sahip olduğu uranyum rezervini üçüncü bir ülkeye sevk etmesini teklif ettiğini iddia ederken, İran'ın teklifi reddetmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.04.2025 - 00:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:07
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        Witkoff: İran nükleer programını ortadan kaldırmalı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la doğrudan görüşme sürecine ilişkin, "İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

        İran'la doğrudan müzakereleri yürüten Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

        Witkoff, açıklamasında, "İran'la varılacak bir anlaşma ancak bir Trump anlaşması olması halinde tamamlanabilir. Herhangi bir nihai anlaşma Orta Doğu'da barış, istikrar ve refah için bir çerçeve oluşturmalıdır; yani İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Guardian gazetesi ise konuya ilişkin önemli bir iddiada bulundu. Guardian'ın haberine göre, ABD, İran'a sahip olduğu uranyum rezervini üçüncü bir ülkeye sevk etmesini teklif ediyor. İran'ın bu öneriyi reddetmesi bekleniyor.

        Rezervin sevk edileceği ülke olarak Rusya ön plana çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin İran'a zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini Rusya'ya devretmeyi teklif ettiği yönündeki iddiaları cevapsız bıraktı.

        İran, söz konusu rezervin Birleşmiş Milletler gözetiminde İran'da kalmasını istiyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edildi

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