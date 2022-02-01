İHA

Alman oyuncu Wilma Elles (35), yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini açıklayan Elles, uğradığı tacizden cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu söyledi.

Ünlü isim, 1,5 yıl önce İstanbul'da yaşadığı olayı TMB Televizyonunda Kadir Balık ve Derya Yapanel’in sunucusu olduğu programda anlattı.

Oyuncu, ellerinde torbalarıyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine yokuş başına kadar yardımcı olmayı teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti. O anları anlatan ünlü oyuncu, şoförü kendisiyle görüşeceğini söyleyerek kandırarak bu durumdan kurtulduğunu söyledi.

"KAPILARI KAPATIYOR, PERDELERİ KAPATIYOR"

Yaşadığı olayı anlatan Ünlü oyuncu Wilma Elles:

Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. 'Siz ne yapıyorsunuz!' dedim, 'Çok güzelsiniz biz tanışalım' falan dedi. Ben de 'Siz çok güzelsiniz, çok hoş bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim, burada değil, numaramı vereyim' dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, 2014'te iş insanı Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2015 yılında ikiz çocuklarını kucaklarına alan ikili, 2019'da yollarını ayırmıştı.