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Will Smith: Annem Caroline Bright'ı babam Willard Carroll'dan koruyamadığım için suçlu hissediyorum! - Magazin haberleri

Will Smith: Annemi babamdan koruyamadığım için suçlu hissediyorum!

Dünyaca ünlü aktör Will Smith, yeni anı kitabı 'Will'de çocukken aile içi şiddeti ve aklında yer eden travmatize edici saldırıyı anlattı. Smith, "9 yaşındayken babamın anneme çok sert bir yumruk attığı ve annemin yere kapaklandığı ana şahit olmuştum. O anda onu yüzüstü bıraktığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı

16.11.2021 - 12:33 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Will Smith (53), yeni anı kitabı 'Will'de babasının Philadelphia'daki evinde babası Willard Carroll'ın annesi Caroline Bright'ı dövdüğünde onu koruyamadığı için suçluluk duyduğunu dile getirdi.

  • "ANNEMİN YERE KAN TÜKÜRDÜĞÜNÜ GÖRMÜŞTÜM!"

    Aile içi şiddeti ve aklında yer eden travmatize edici saldırıyı anlatan ünlü oyuncu, "9 yaşındayken babamın anneme çok sert bir yumruk attığı ve annemin yere kapaklandığı ana şahit olmuştum. Annemin yere kan tükürdüğünü görmüştüm!" ifadelelerini kullandı.

  • "KORKAK OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM!"

    Will Smith, kariyeri boyunca kazandığı ödüller, oynadığı karakterler, medyanın kendisine gösterdiği ilgi bir yana o gün hareketsiz kalması nedeniyle annesine özür borçlu olduğunu düşündüğünü aktardı. Smith, "O anda onu yüzüstü bıraktığım için. Babama karşı koyamadığım için. Korkak olduğum için üzgünüm!" dedi.

  • "Korkularımızla nasıl yüzleşirsek öyle biri oluruz." diyen ünlü aktör, "Eğlenceli biri olmaya karar vermiştim. Onu memnun etmek ve yatıştırmak istemiştim çünkü babam güldüğü sürece güvende olacağımıza inanıyordum. Ailedeki şovmen bendim. Her şeyi hafif, eğlenceli ve neşeli hale getirmek isterdim." açıklamasında bulundu.

  • 'Umudunu Kaybetme', 'Ben Efsaneyim' ve 'Siyah Giyen Adamlar' gibi projelerde Will Smith'in babası Willard Carroll Smith Sr. ve annesi Caroline Bright, 2000'de boşanmıştı. Babası 2016'da yaşamını yitirmişti.

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