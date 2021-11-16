"Korkularımızla nasıl yüzleşirsek öyle biri oluruz." diyen ünlü aktör, "Eğlenceli biri olmaya karar vermiştim. Onu memnun etmek ve yatıştırmak istemiştim çünkü babam güldüğü sürece güvende olacağımıza inanıyordum. Ailedeki şovmen bendim. Her şeyi hafif, eğlenceli ve neşeli hale getirmek isterdim." açıklamasında bulundu.