        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Singo: Daha çok çalışmamız gerekiyor - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Singo: Daha çok çalışmamız gerekiyor

        Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo, 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 22:57 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:57
        "Daha çok çalışmamız gerekiyor"
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın defans oyuncusu Wilfried Singo, galibiyeti değerlendirdi.

        "DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

        Daha çok çalışmalarını gerektiğini ifade eden Singo, "Önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Geliştirmemiz gerekenler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maçın son bölümünde takım olarak dik durduk ve golün gelmesini engelledik." sözlerini sarf etti.

        Mauro Icardi'ye asist hakkında konuşan 24 yaşındaki stoper, "Bizim çalışmamızın sonucu. Antrenmanlarda bu tarz şeylere çalışıyoruz. Ben denedim ve Icardi attı. Takım için önemliydi. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona hazırlanacağız." dedi.

