Wes Brown: Ronaldo, MANU'ya dönsün isterim

Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen eski futbolculardan Wes Brown, Portekizli yıldıza ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli yıldızın Manchester United'daki ilk döneminde Ronaldo ile birlikte forma giyen Wes Brown, "Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesi söz konusu olduğunda asla asla diyemezsiniz. İkinci ayrılışında hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü Manchester United'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Sonu hayal kırıklığıydı ve bence bunu telafi etmek için geri dönebilir." dedi.

"GERİ DÖNMESİNİ ÇOK İSTERİM"

Wes Brown ayrıca, "Kulübe geri döndüğünde bile ilk sezonunda 20'den fazla gol attı. Bence ayrılışı iyi değildi ve bir şekilde geri dönmesini çok isterim." açıklamasında bulundu.

Manchester United'da iki farklı dönemde forma giyen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibinde çıktığı 346 maçta 145 gol attı ve 64 asist yaptı.