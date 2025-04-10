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        Haberler Magazin Weezer basçısının eşi polisle silahlı çatışmaya girdi - Magazin haberleri

        Weezer basçısının eşi polisle silahlı çatışmaya girdi

        Weezer grubunun bas gitaristi Scott Shriner'ın yazar eşi Jillian Lauren, Los Angeles'ta polisle girdiği silahlı çatışmada yaralandı. Cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Lauren, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 21:55 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:55
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        Weezer basçısının eşi polisle çatıştı
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        ABD'li rock grubu Weezer'ın bas gitaristi Scott Shriner'ın eşi olan yazar Jillian Lauren, Los Angeles'taki evinin önünde polisle karşı karşıya geldi. Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 51 yaşındaki Lauren, elinde silahla polise doğrultunca vurularak yaralandı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

        Polisler, trafik kazası yapıp kaçan üç kişiyi arıyordu. Aranan kişiler arasında Jillian Lauren diye bir kadın yoktu. Polisler, kaçan adamlardan birini bir evin arka bahçesinde kovalarken, komşu evin önünde elinde silah olan Lauren'i gördü. "Silahı bırak!" çağrısına cevap vermeyen Jillian Lauren silahı polislere dğrulttu. Vurulan Lauren polisler tarafından hastaneye götürüldü.

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        Jillian Lauren'in evinde yapılan aramada 9 milimetrelik bir tabanca bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Lauren, 1 milyon dolarlık kefalet ücretini ödedikten sonra serbest bırakıldı.

        Ünlü yazarın temsilcileri henüz bir açıklama yapmazken, eşi Scott Shriner'ın olayla ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. Weezer grubunun ise cumartesi günü Coachella müzik festivalinde sahne alması bekleniyor.

        Jillian Lauren, 'Some Girls: My Life in a Harem' ve 'Everything You Ever Wanted' adlı çok satan iki anı kitabının yazarı. Eşi Scott Shriner ile 2005'te evlenen Lauren'in iki çocuğu bulunuyor.

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        Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA

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        #Jillian Lauren

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