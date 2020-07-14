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Washington Post'ta yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin 827 gününde 10 binden fazla yanıltıcı ve yanlış bilgi paylaştığı ifade edildi. Washington Post doğrulama ekibi, Trump'ın 440 gün içinde bu söylemlerinin 20 bine ulaştığını aktardı.

Hesaplanan verilere göre, Trump'ın 10 bin yanlış veya yanıltıcı ifadeye ulaştığı 827 günlük dönemde günde ortalama 12, kalan 440 günde ise günde ortalama 23 yanıltıcı bilgi paylaştığı açıklandı.

Trump'ın en çok yanlış veya yanıltıcı söyleminin 360 kere tekrar ettiği "ABD ekonomisi tarihinin en iyi durumunda" olduğu belirtilirken, en çok kullandığı ikinci söylemin ise 261 kere tekrarladığı "Sınırlara duvar öreceğiz" söylemi olduğu ifade edildi.