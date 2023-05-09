Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

Warriors'ı yenen Lakers, seride 3-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 104-101 yenerek seride 3-1 üstünlük sağladı

Giriş: 09.05.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Warriors'ı yenen Lakers, seride 3-1 öne geçti
AA

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Lakers, 12 sayı geriden geldiği maçı kazanarak büyük avantaj yakaladı.

Anthony Davis'in 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Austin Reaves'in 21 sayı kaydettiği maçta Lonnie Walker, tamamı son çeyrekte rakip potaya 15 sayı gönderdi.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 31 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi. Andrew Wiggins 17, Gary Payton 15 sayıyla oynadı.

Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 05.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.

HEAT, SERİDE 3-1 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, sahasında ağırladığı New York Knicks'i 109-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 10 asist, Bam Adebayo 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Max Strus 16, Kyle Lowry 15 sayılık performans sergiledi.

Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 32 sayı, 11 asisti mağlubiyeti önlemeye yetmedi. RJ Barrett 24 sayı, Julius Randle 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.

Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 02.30'da Knicks'in sahasında yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İspanya 1961'den bu yana en sıcak nisan ayını yaşadı
İspanya 1961'den bu yana en sıcak nisan ayını yaşadı
Akılalmaz hırsızlık! Binadaki tüm su sayaçlarını çaldılar
Akılalmaz hırsızlık! Binadaki tüm su sayaçlarını çaldılar
Distopya Film Festivali 1 Haziran'da
Distopya Film Festivali 1 Haziran'da
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başlıyor
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.