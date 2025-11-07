Wanda Nara yeni aşkı Martin Migueles ile spor salonunda

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, bu yıl resmi olarak yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından zaman zaman Icardi ile karşı karşıya gelen Nara, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı.

Bir dönem Arjantinli rapçi L-Gante ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen ünlü isim, o birlikteliğini geçtiğimiz aylarda dostça noktaladığını açıklamıştı.

Son haftalarda sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Martin Migueles ile aşkını ilan eden Wanda Nara, bu kez spor salonundan paylaştığı kareyle dikkat çekti.

Wanda Nara, sevgilisiyle birlikte spor yaparken çekilen fotoğrafını yayımlayarak mutluluk pozu verdi.