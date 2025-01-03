Wanda Nara, Mauro Icardi'nin tekrardan mesajlarının ifşaladı
Mauro Icardi'nin mahkemelik olduğu Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık gündemdeki yerini koruyor. İkilinin mahkeme, aldatma ve karakol süreçleri dikkat çekerken, Wanda Nara, Mauro Icardi'nin mesajlarını yeniden ifşa etti
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Mauro Icardi ve Wanda Nara, boşanma sürecinde karşılıklı suçlamalar ve açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Özellikle sosyal medyada yapılan ifşalar ve misillemeler, bu ayrılığı adeta bir savaşa dönüştürmüş durumda.mıştı.
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Wanda Nara, Icardi'nin çocuklarıyla iletişimini engellediğini ve Maxi Lopez'ten olan çocukları dahil beş çocuğunun masraflarını karşılamayı bıraktığını öne sürdü. Ayrıca, Icardi'nin kızlarıyla konuşmasını yasakladığını belirtti.
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Nara, paylaşımında "Beş çocuğun sosyal yardımını kesmek, okul ücretlerini ödememek ve Noel’de kızlarımla konuşmamı yasaklamak... Bu şiddet mi? Adalet var mı?" ifadelerini kullanmıştı.
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Bu açıklamanın ardından Wanda Nara, Mauro Icardi’ye ait olduğu öne sürülen WhatsApp mesajlarını ifşa ederek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Nara'nın paylaştığı mesajlarda Icardi'nin şu ifadeleri dikkat çekti;
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- Her şeyi ona geri vereceğim, hem de en çok canını acıtacak şekilde! Hâlâ akıllı olduğunu, beni küçümsediğini ve aptal yerine koyduğunu sanıyor... Ama benim de bir anım gelecek.
- Umarım işler iyi biter.
- Hiç şansı yok. Her şey berbat şekilde sona erecek ve hiçbir şeye acımayacağım.
Fotoğraflar: AA, Instagram