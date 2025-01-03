Wanda Nara, Mauro Icardi'nin tekrardan mesajlarının ifşaladı

- Her şeyi ona geri vereceğim, hem de en çok canını acıtacak şekilde! Hâlâ akıllı olduğunu, beni küçümsediğini ve aptal yerine koyduğunu sanıyor... Ama benim de bir anım gelecek.

- Umarım işler iyi biter.

- Hiç şansı yok. Her şey berbat şekilde sona erecek ve hiçbir şeye acımayacağım.

Fotoğraflar: AA, Instagram