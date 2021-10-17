Wanda Nara ile futbolcu eşi Mauro Icardi'nin arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İkilinin instagram'da birbirlerini takipten çıkması ve Nara'nın son paylaşımı olay oldu...
WANDA NARA - MAURO ICARDI OLAYI NEDİR?
Fransız devi PSG'de top koşturan Mauro Icardi'nin, eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'yı aldattığı iddia edildi. Wanda Nara, sosyal medya hesabından bu iddiayı doğrular nitelikte bir paylaşımda bulundu.
Instagram hikayesinden "Bir k...tak için aileni mahvettin." paylaşımı yapan Wanda, daha sonra bu paylaşımı sildi.
Bir süre sonra aynı paylaşımı bir kez daha yapan Wanda Nara, bu kez mesajı silmezken eşi Mauro Icardi'yi takipten çıkardı.
Mauro Icardi'nin de Wanda Nara'yı takipten çıkardığı görülürken ikili birlikte çekilmiş fotoğrafların bir bölümünü sildi.
İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı iddia edilirken ikilinin ayrılık kararı aldığı belirtildi.
Mauro ve Wanda çiftinin altı ve dört yaşlarında iki kızı bulunuyor.
Eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Wanda Nara, olayların kadını olarak anılıyor.
Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı.
Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.
Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı. Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den 3 çocuğu bulunuyor.
WANDA NARA KİMDİR?
1986 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Wanda Nara Arjantin doğumludur. Boyu 68 cm, kilosu 56, burcu yay, saç rengi sarı, göz rengi ise yeşil’dir. 1988 doğumlu kendisinden iki yaş küçük televizyon sunucu olan Zaira Nara isminde bir kız kardeşi vardır. Babası iş adamı Andrés Nara annesinin ismi ise Nora Colosimo’dur.
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