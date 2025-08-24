Habertürk
        Haberler Dünyadan 'Walking Dead' yıldızı Norman Reedus ve Helena Christensen'in oğlu tutuklandı - magazin haberleri

        'Walking Dead' yıldızı Norman Reedus ve Helena Christensen'in oğlu tutuklandı

        'Walking Dead' yıldızı Norman Reedus ve Helena Christensen'in 25 yaşındaki oğlu Mingus Reedus, bir kadına saldırı suçundan tutuklandı. İfadesi alınan Mingus Reedus, serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 13:05 Güncelleme: 24.08.2025 - 13:11
        Ünlü yıldızın oğlu tutuklandı
        'Walking Dead' oyuncusu Norman Reedus ile eski sevgilisi, Danimarkalı model Helena Christensen'in oğlu Mingus Reedus, saldırı suçlamasıyla tutuklandı.

        Mingus Reedus, polis otomobiline binerken gülüyordu

        Annesinin izinden giderek modellik yapan 25 yaşındaki Mingus Reedus'un dün sabah Manhattan'da gerçekleşen bir saldırıya polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

        New York polisi, olay yerinde 33 yaşında bir kadının boynunda ve bacağında hafif yaralar tespit edildiğini, acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Gözaltının ardından saldırı suçlamasıyla tutuklanan Mingus Reedus'un daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Bu olay Mingus Reedus'un polisle ilk karşılaşması değil. 'Walking Dead' oyuncusunun oğlu, daha önce 2021 yılında New York'taki San Gennaro Festivali sırasında bir kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Mingus, kadının festivalde kendisi ve arkadaşlarının peşine düştüğünü iddia etmişti. Ancak daha sonra Mart 2022'de kamu düzenini bozma suçunu kabul ederek bir anlaşmaya varmıştı.

        Norman Reedus ile Helena Christensen, 1998'den 2003'e kadar birliktelik yaşadı. Reedus, 2016'dan beri Diane Kruger ile ilişki yaşıyor.

        Norman Reedus - Diane Kruger

