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        Haberler Yaşam Vücut geliştirerek cinsiyet kalıplarına meydan okuyan kadın nasıl ayda 5 haneli gelir elde edebiliyor?

        Vücut geliştirerek cinsiyet kalıplarına meydan okuyan kadın nasıl ayda 5 haneli gelir elde edebiliyor?

        İnsanlar birçok açıdan yarar sağladığı için genellikle vücut geliştirmeye yönelebilirler. Bununla birlikte bazı insanlar bu eylemi sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda finansal olarak da kullanabiliyor. İşte bu noktada aylık 5 haneli geliri olan bir kadın karşımıza çıkıyor. Peki, bu başarısının ardında ne yatıyor? İşte, sizin için detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:51
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        • 1

          Vücut geliştirme, fiziksel olarak güçlü ve estetik bir vücut oluşturmayı amaçlayan antrenman programlarıyla uğraşmayı ifade eder. Vücut geliştiren insanlar ise genellikle spor sayesinde kendilerini daha iyi hisseder. Bu durumun örneklerinden olan bir kadın, vücudunu çok geliştirdiği için sosyal medyada ilgi topladı ve kazandığı para merak edildi. İşte, o kadının hikayesi...

        • 2

          VLADISLAVA GALAGAN İLE TANIŞIN!

          Şu anda yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Vladislava Galagan, 28 yaşında Rus bir modeldir. Prag’ta yaşayan Galagan, fiziğini geliştirmeye 2012 yılında spor salonuna giderek başladı. 2018 yılında ise vücut geliştirme yarışmalarına katılmaya ve fitness modelliğine başladı.

        • 3

          NASIL POPÜLER OLDU?

          Galagan, sosyal medyada eğitim videoları ve model çekimleri yayınlayarak bir takipçi kitlesi oluşturdu. Bunun yanı sıra özellikle kaslı kadınlara yönelik web sitelerinde yer aldı. Popülaritesinin artmasıyla birlikte Kendall Jenner'ın kaslı versiyonu gibi göründüğü yönünde yorumlar almaya başladı.

        • 4

          Galagan’ın bu duruma tepkisi ''Ben kendimi benzetmiyorum ama insanlar bunu söyleyip duruyor, sanırım bazı benzerlikler var. Kendimi bu şekilde markalaştırmıyorum ama yüzümün ve vücudumun karışımını seviyorlar'' oldu.

        • 5

          AYDA NASIL 5 RAKAMLI PARA KAZANIYOR?

          Galagan, bilek güreşi yaptığı videolarını paylaşarak nasıl ayda beş haneli para kazandığını açıkladı. Bu videoların oldukça ilgi çektiğini ve insanların izlemek için para verdiğini aktardı.

        • 6

          Galagan bu durum hakkında ayrıca şunları söyledi: Bu iyi görünümlü ve kaslı olma imajını satıyorum ve onu biraz erotikle birleştiriyorum. Sosyal medyaya katıldığımda uzun boylu, güçlü, kaslı ve güzel yüzlü kadınlardan hoşlanan pek çok erkeğin olduğunu öğrendim.

        • 7

          İNSANLARIN GENEL TEPKİSİ

          İnsanlar, vücudunun görünümünden dolayı kaslarının photoshoplu olduğunu düşünüyorlar. Bunun yanı sıra insanlar, genç kadının bir röportajda aktardıklarına göre "steroid kullanan Kendall Jenner" gibi göründüğünü söylüyorlar.

        • 8

          Galagan, beğenmeyip ne kadar çirkin durduğunu düşünenler olmasına rağmen çoğu insanın tepkisinin imrenme ve takdir etme olduğunu ekliyor.

        • 9

          BU VÜCUDA ULAŞMAK İÇİN NE YAPTI?

          Galagan, vücut geliştirme yarışmalarına katılmaya başladığından beri sıkı bir diyet ve egzersiz rutinine bağlı kaldı. Haftada en az 6 kez spor salonuna gidiyor ve her seferinde yaklaşık bir buçuk saat egzersiz yapıyor. Bununla birlikte her kas grubunu haftada 2 kez çalıştırıyor ve haftada 3 kardiyo seansı yapıyor.

        • 10

          Ayrıca 100 gramın üzerinde protein yediğinden emin olmak için günde dört öğün yemek yiyor; sığır eti, yumurta, hindi, tavuk ve balık gibi protein açısından zengin yiyecekleri tercih ediyor.

          Kaynak: Daily Mail, Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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