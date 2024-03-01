Vücut geliştirerek cinsiyet kalıplarına meydan okuyan kadın nasıl ayda 5 haneli gelir elde edebiliyor?

BU VÜCUDA ULAŞMAK İÇİN NE YAPTI?

Galagan, vücut geliştirme yarışmalarına katılmaya başladığından beri sıkı bir diyet ve egzersiz rutinine bağlı kaldı. Haftada en az 6 kez spor salonuna gidiyor ve her seferinde yaklaşık bir buçuk saat egzersiz yapıyor. Bununla birlikte her kas grubunu haftada 2 kez çalıştırıyor ve haftada 3 kardiyo seansı yapıyor.