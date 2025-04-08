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        Haberler Magazin Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu

        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde koroda hayranı olduğu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken bir anda yere yığılan Mehmet Gündoğdu'nun duran kalbi, kendisi gibi korist olan doktor Şükrü Yenice tarafından yapılan kalp masajıyla çalıştırılıp, hayata döndürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:51
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        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
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        Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde 'Hoş geldin Bahar' konseri düzenlendi. Konseri; saat 23.00 sıralarında tamamlayan koro, ardından KKTC'deki konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak'ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı.

        Bu sırada korodaki koristlerden 73 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı. Aynı zamanda iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olan doktoru diğer korist Şükrü Yenice, Gündoğdu'ya ilk müdahalede bulunup, kalp masajı yaptı.

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        Dr. Şükrü Yenice, Mehmet Gündoğdu'nun duran kalbini yeniden çalıştırdı. Gündoğdu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Mehmet Gündoğdu, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

        Nazilli Sümerbank Fabrikası'ndan emekli olan ve uzun yıllardır Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist ve solistliğin yanı sıra saz ekibinde de görev yapan Mehmet Gündoğdu'nun Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.

        Volkan Konak, hayatını kaybetti
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        #Mehmet Gündoğdu
        #volkan konak

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