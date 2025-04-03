Volkan Konak: Baba tarafına uysak 58’de ölmüştük
KKTC'deki konserinde kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, 2019 Almanya konserindeki sözleri, acı bir tesadüf olarak yürekleri burktu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Volkan Konak, dün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.
58 yaşında vefat eden Konak, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
Ünlü şarkıcının, 2019'da Almanya'daki konserindeki sözleri ortaya çıktı. Sahnede hayranlarıyla sohbet eden Volkan Konak; "Allah'tan anne tarafına çektim onlar uzun yaşıyor. Baba tarafına uysak 58’de ölmüştük" ifadelerini kullanmış. Acı tesadüf, yürekleri burktu.
"Bayramda ölümlere çok üzülüyorum" diyen Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde vefat etmişti.