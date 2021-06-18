TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan çift, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. İki çocuk annesi olan ve geçtiğimiz aylarda eşi ile nasıl tanıştığı anlatan Zeynep Sever Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı:

2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık. Evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor.