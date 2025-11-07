Habertürk
        Volkan Demirel: Galibiyet bizim için çok önemliydi! - Gençlerbirliği Haberleri

        Volkan Demirel: Galibiyet bizim için çok önemliydi!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, kazanılan üç puanın "ilaç" gibi geldiğini söyledi.

        Giriş: 07.11.2025 - 23:42 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:42
        "Galibiyet bizim için çok önemliydi!"
        Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, verdiği direktifleri oyuncuların iyi bir şekilde yerine getirdiğini belirtti.

        Topla iyi oynayan, ligin üst seviyesinde bulunan bir takımla karşılaştıklarını vurgulayan Demirel, "Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi gösterdiler. Oyunun detaylarını planladık. Top bizdeyken üç stoperli konuma geçtik. Top rakipteyken 4-4-2 pozisyonunu aldık. Maçın sonlarına doğru 4-5-1'e döndük. Ne dediysem de harfiyen yapmaya çalıştılar. O yüzden kendimi ifade edebildiğim bir takım olduğu için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Galibiyet de bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz alt sıralardayız ama bu bize ilaç gibi gelecek. Şimdi bir milli takım arası. Milli takım arasında fiziksel olarak biraz daha yukarı çıkmamız gerekiyor ki oyuncular da bunun farkında. İyi bir kamp süreci geçirip, orada da bir hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında döndüğümüzde Galatasaray maçı bizi bekliyor. İnşallah o maçta daha fiziksel olarak ön plana çıkan bir Gençlerbirliği takımı izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaleci pozisyonunda değişikliğe gidip Ricardo Velho'ya görev veren Demirel, "Benim için Erhan (Erentürk) çok değerli. Gençlerbirliği için de çok değerli. Ricardo da bence çok değerli bir kaleci. Oynadığı takdirde bence Portekiz Milli Takımı'na kadar gidecek bir oyuncu. Bir sözleşme detayı vardı. Bugün oynatmazsak kulüp adına bir miktar para boşa gitmiş olacaktı. Ben bu miktarı görünce yani sözleşme detayını görünce Velho'yu oynatmak istedim. Zorunda kaldım demiyorum çünkü oynamasını istediğim bir kaleciydi. Nasip bu maçaymış. Bir önceki maçta da bu fikrim vardı ama orada tabii ki Erhan'ın dengelerini korumak istedim. Neticesinde Ricardo oynadı. Bence çok da iyi bir performans sergiledi. Dediğim gibi Portekiz'in önemli kalecilerinden bir tanesi. İnşallah burada oynadıktan sonra da Avrupa Şampiyonası'na gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

