Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ve 2009 Miss Belçika güzeli olan Zeynep Sever, 21 Eylül 2010’da hayatlarını birleştirmişti.

Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Volkan Demirel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Canım, yol arkadaşım doğum günün kutlu olsun... Seni seviyoruz" notunu düştü. Volkan Demirel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.