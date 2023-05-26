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Volkan Demirel'den tartışmalara yanıt: "Çok ufak hesaplar"

Teknik direktör Volkan Demirel, depremden dolayı ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ve Gaziantep FK takımlarının maçlarıyla için alınan karar sonrası ortaya çıkan puan tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Giriş: 26.05.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
Volkan Demirel'den tartışmalara yanıt:
HABERTURK.COM

Depremden önce Hatayspoor'u çalıştıran Volkan Demirel, L1 Üçgen Youtube kanalında puan tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki teknik adam puan tartışmalarıyla ilgili "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın. Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti.

TFF, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılma kararını vermişti.

Başta Beşiktaş olmak üzere bazı kulüpler, Gaziantep FK ve Hatayspor'un bu sezonki tüm maçlarının iptal edilmesini istemişti.

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