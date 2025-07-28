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        Haberler Dünya Vladimir Putin Netanyahu ile görüştü | Dış Haberler

        Vladimir Putin Netanyahu ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:55 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:55
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        Putin Netanyahu ile görüştü
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Orta Doğu'daki durumun istişare edildiği görüşmede, Rus tarafı, bölgedeki sorunların yalnızca barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu dile getirdi.

        Putin, "Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verilmesinin, ülkedeki tüm etnik ve dini grupların meşru hak ve çıkarlarına saygı gösterilerek iç siyasi istikrarın güçlendirilmesinin önemini" vurguladı.

        İran etrafındaki durumun da ele alındığı görüşmede, Rusya'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili soruna müzakere yoluyla çözüm bulunması konusunda elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirtildi.

        Putin ve Netanyahu, uluslararası ve ikili gündemdeki konularda diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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