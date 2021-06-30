İsviçre milli takımı teknik direktörü Vladimir Petkovic'in adı, Fenerbahçe ile anılıyor. İşte Vladimir Petkovic ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Vladimir Petkovic, 15 Ağustos 1963 yılında Sarajevo'da dünyaya geldi. Petkovic, futbolculuk kariyerinde Bosna Hersek, Slovenya ve İsviçre'de boy gösterdi. Rudar Prijedor, Sarajevo, Koğer, Chur, Sion, Martigny-Sports, Bellinzona, Locarno ve Buochs formaları giyen Petkovic, 1999 yılında futbolculuk hayatına nokta koydu.
Vladimir Petkovic hangi takımları çalıştırdı?
Temmuz 1999'de kulübeye geçen Boşnak asıllı İsviçreli futbol adamı, FC Malcantone Agno'da göreve başladı. Burada 32 maça çıkan Petkovic, 1.72 puan ortalaması yakaladı. Ardından kısa süre Lugano'da çalışan Petkovic, Ekim 2005'te Bellinzona'nın başına geçti.
Bellinzona'da 105 maçta boy gösteren tecrübeli futbol adamı, 1.95 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Young Boys'un başına geçti.
3 yıl Young Boys'ta çalışan Petkovic, kariyerinin en uzun teknik adamlık dönemini geçirdi. 131 maçta 1.96 ortalama yakalayan 57 yaşındaki antrenörün yolu 2011/12 sezonunda Türkiye'ye düştü. O dönem Süper Lig'de yer alan Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırması sonrasında İsviçre'nin Young Boys takımının hocası Vladimir Petkovic ile el sıkışıyordu. Samsunspor kariyeri henüz lig tamamlanmadan sona eren ve 23 0cak 2012'de karşılıklı sözleşmesi feshedilen Petkovic'in teknik adamlık serüveni farklı bir yöne evrildi.
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