Hangi ülkeler başvuruda daha fazla zorluk çıkarıyor?

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında pek çok sorunla karşılaşıyor. Türk vatandaşlarından elektrik faturası dahi istenirken, basit gerekçelerle başvurular reddediliyor.
Konuya ilişkin Habertürk'ten Fatmanur Boylu'un sorularını yanıtlayan vize danışmanı Ceyhun Özkan, ret gerekçeleri arasında 'seyahat gerekçenizi inandırıcı bulmadık, belgeler yeterli gelmedi' gibi yanıtların olduğunu söyledi.
KİMLER DAHA FAZLA RET ALIYOR? HANGİ ÜLKELER ZORLUK ÇIKARIYOR?
Peki kimler daha fazla ret yanıtı alıyor? Uzmanlara göre 25 yaş altı gençler, bekarlar ve daha önce vize almayanlar en fazla ret yanıtı ile karşılaşanlar... Alınan maaşlar da bu ret yanıtlarında etkili sayılıyor.
Vize taleplerini en fazla reddeden ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Almanya ile birlikte zorluk çıkaran ülkeler arasında Avusturya, Danimarka, İtalya ve Fransa izliyor.
BAŞVURULARDA NELERE DİKKAT EDİLİYOR?
Vize uzmanı Osman Akyokuş'a göre Almanya'nın reddetmesinin en büyük nedenlerinden biri ülkede yaşayan Türk vatandaşları. Ülkedeki Türk vatandaşlarının fazla olması ve buraya gidenlerin dönmeme riskinin olması nedeniyle Almanya çoğu talebe ret yanıtı veriyor. 10 başvurunun 6'sı ise ret olarak dönüyor.
Vize başvurusunda nelere dikkat ediliyor? Uzmanlara göre bu konuda belgelerin tam olması büyük önem taşıyor. Bunun dışında gelirin yüksek olması da büyük bir etken.
ANKARA HAREKETE GEÇMİŞTİ
Ankara, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında karşılaştıkları sorunları kayda geçirmek için geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne de konuyla ilgili bir rapor sunulmuştu.
Raporda 'Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimi reddettiği gözlemlenmektedir. Schenen bölgesindeki devletler, Schengen bilgi sistemini asgari bir ortak standartla kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir' denilmişti.
Raporda ücretlerin yüksekliğine de dikkat çekilerek "Tek girişli ve kısa süreli vize basılması, vizenin gitme amacı ortadan kalktıktan sonra basılması, yüz yüze başvuru zorunluluğu sorunlarına da değinildi" ifadelerini kullanmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!