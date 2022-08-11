Hangi ülkeler başvuruda daha fazla zorluk çıkarıyor?

Konuya ilişkin Habertürk'ten Fatmanur Boylu'un sorularını yanıtlayan vize danışmanı Ceyhun Özkan, ret gerekçeleri arasında 'seyahat gerekçenizi inandırıcı bulmadık, belgeler yeterli gelmedi' gibi yanıtların olduğunu söyledi.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında pek çok sorunla karşılaşıyor. Türk vatandaşlarından elektrik faturası dahi istenirken, basit gerekçelerle başvurular reddediliyor.

KİMLER DAHA FAZLA RET ALIYOR? HANGİ ÜLKELER ZORLUK ÇIKARIYOR?

Görsel: Associated Press

Peki kimler daha fazla ret yanıtı alıyor? Uzmanlara göre 25 yaş altı gençler, bekarlar ve daha önce vize almayanlar en fazla ret yanıtı ile karşılaşanlar... Alınan maaşlar da bu ret yanıtlarında etkili sayılıyor.

Vize taleplerini en fazla reddeden ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Almanya ile birlikte zorluk çıkaran ülkeler arasında Avusturya, Danimarka, İtalya ve Fransa izliyor.