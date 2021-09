Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirten Pereira, "Bu maçta her şeyden biraz oldu. Takım ruhu, koşmak ve mücadele bizde olan şeylerdi. Ancak eksik olan bazı şeyler de vardı. Oyuncularımız arasındaki bağlantı biraz eksikti. Takıma yeni gelen ve milli takımdan dönenler vardı. Aradaki bağlantıyı yakalamak kolay olmadı. Takım ruhu güzeldi, çok koştuk. Bazı davranışlarımız eksikti. Oyun sürekli durdu ve ritim düştü. Skordan değil ancak takımın ortaya koyduğu ruhtan dolayı mutluyum. Bugünkü hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira, Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci'nin sakatlanarak maça devam edememesiyle ilgili şunları aktardı:

"Bazı dramatik sakatlıklarımız oldu. Serdar Dursun ve Pelkas omuzlarından sakatlandı. Kas sakatlığı yaşayan oyuncularımız da var. Biz yoğun ve baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. Oyuncuların bu tempoya alışmaları gerekiyor. Bazı oyuncuların bunu hissetmesi normal. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand'ın alt adalesinde kasılma oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bu sakatlıkların idman ve maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum."

Maçın ikinci yarısında Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin aynı anda sakatlandığı esnada yedek kulübesinde yaşananlarla ilgili Pereira, "O an gerçekten çok fazla şey oldu. 3 oyuncu sakatlık nedeniyle yerdeydi. Bir yandan sahadaki Türklerin sayısını hesaplamamız gerekiyordu. Tereddüde düştük. Maçı son durdurma hakkımızdı. Serdar oyundan çıksa 2 değişiklik yapmamız gerekecekti. Her şeyden biraz oldu. Bugün gerçekten çok fazla şeyin olduğu garip bir maçtı." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'deki yabancı kuralına karşı değilim. Genç Türk oyuncuların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun kapasitesi olduktan sonra ona güvenirim. Hangi milletten olduğunun hiçbir önemi yok." diye konuştu.