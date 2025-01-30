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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vitor Pereira'dan Rafa Silva'ya kanca! - Beşiktaş Haberleri

        Vitor Pereira'dan Rafa Silva'ya kanca!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için harekete geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:47
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        Rafa Silva'ya Premier Lig'den kanca!
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        Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'nın İngiltere'den talibi çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

        İngiliz kulübünün Beşiktaş'a Rafa Silva için bir ilgi mektubu gönderdiği ve bu mektupta oyuncuya olan taleplerini sorduğu belirtildi.

        Wolves, Premier Lig'de 23 maç sonunda topladığı 16 puanla 18. sırada, düşme potasında yer alıyor.

        Siyah-beyazlı formayla bugüne dek 31 maça çıkan Rafa Silva, takımına 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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