Vişneli köfte nasıl yapılır? sorusu bu farklı lezzeti yapmak isteyenlerin gündeminde. Vişneli köfte, normal köftenin üstüne vişne sosu yapılarak servis ediliyor. Vişneli köfte tarifi ve yapılışından püf noktalar haberimizde.

VİŞNELİ KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

400 gr dana döş kıyma

1 adet soğan rendesi

1 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

Tuz

Kimyon

Karabiber

Maydanoz

Sos İçin ;

1 su bardağı vişne

VİŞNELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte malzemelerini karıştırın ve buzdolabında 25 - 30 dakika dinlendirin. Köfte harcını misket köfte yapın ve az yağda kızartın. Vişneleri rondodan geçirin ve köftelerin üstüne dökün ve 15 dakika fırında pişirin. Yemeğiniz servis için hazır. Afiyet olsun...