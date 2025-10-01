Virgil van Dijk: Sinir bozucu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BERBAT BİR PERFORMANSIN ARDINDAN SİNİR BOZUCU"

Hollandalı savunma oyuncusu, "Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdik ama kaybettik! Bu da özellikle hafta sonu sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu!" dedi.

Sözlerine devam eden ve çabuk toparlanmaları gerektiğini söyleyen Van Dijk, "Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor! Zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz!" diye konuştu.