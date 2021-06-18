Viral vektör aşı ne demek? Viral vektör aşı ne işe yarıyor? Sorusu Türkiye'nin Sputnik V aşısı için sipariş vermesinin ardından merak konusu oldu. Rus Bilim İnsanlarının geliştirdiği Sputnik V aşısının viral vektör yöntemi ile üretildiği açıklandı. Biontech aşısı da MRNA yöntemi ile, Sinovac aşısı ise inaktif yöntemle üretiliyor.

VİRAL VEKTÖR AŞI NE DEMEK? VİRAL VEKTÖR NE İŞE YARIYOR?

Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor.

Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Viral vektör aşılarının en büyük avantajı vücuda çok spesifik antijenler enjekte edilebildiği için vücudun verdiği tepkide hedefe çok yakın oluyor ve çoğu zaman tek doz aşı uzun süreli bağışıklık için yeterli olabiliyor.

Bu aşıların dezavantajı ise halihazırdaki bağışıklık sisteminin bu vektörleri tanıyabilmesi. Yani vücudun antijene değil de doğrudan vektöre tepki vermesiyle sonuçlanabiliyor. Bu da aşının etkinliğini düşürebiliyor.

Oxford AstraZeneca işbirliğinde üretilen Covid-19 aşısı bu tekniği kullanan aşılardan biri. Rus Gamaleya'nın ürettiği Sputnik V aşısı da viral vektör tekniğine dayanıyor.