Her balık sezonunun açılmasıyla birlikte sıkça duyulan "Vira Bismillah" aslında Rumca ve Arapça birleşimi bir komut tamlamasıdır.

Şöyle ki; Anadolu Rumları "Vira" kelimesini denizcilikte "Demir Al" konumu olarak kullanmaktaydı.

Türkler'in Anadolu'ya gelişi ve denizcilikle ilgilenmeye başlamalarıyla birlikte "Demir Al" anlamına gelen "Vira" kelimesine Arapça "Allah'ın İsmiyle" anlamına gelen "Bismillah" tamlaması da eklenmiştir. Böylelikle özellikle Türk denizciler her denize açıldıklarında "Vira Bismillah" diyerek sefere başlarlar...

TDK'ya göre Vira kelimesinin anlamı, cümle içerisinde doğru kullanım örnekleri ve diğer merak edilenler!

VİRA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? VİRA KELİMESİ TDK ANLAMI

Arasız

Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut

VİRA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Vira söylüyor.

VİRA SÖZCÜĞÜ KULLANILAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

vira etmek