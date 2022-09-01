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Vira Bismillah ne demek? TDK Sözlük: Vira Bismillah anlamı | "Vira" ne demek?

Vira Bismillah ne demek? Eylül ayının gelmesi ve balık sezonun açılmasıyla birlikte sıklıkla duyulan "Vira Bismillah"ın anlamı merak ediliyor. Peki, "Vira ne demek? "Vira Bismillah" ne anlama geliyor? İşte TDK Sözlük'te "viran" kelimesinin anlamı...

01.09.2022 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Vira Bismillah ne demek? TDK Sözlük: Vira Bismillah anlamı |

Her balık sezonunun açılmasıyla birlikte sıkça duyulan "Vira Bismillah" aslında Rumca ve Arapça birleşimi bir komut tamlamasıdır.

Şöyle ki; Anadolu Rumları "Vira" kelimesini denizcilikte "Demir Al" konumu olarak kullanmaktaydı.

Türkler'in Anadolu'ya gelişi ve denizcilikle ilgilenmeye başlamalarıyla birlikte "Demir Al" anlamına gelen "Vira" kelimesine Arapça "Allah'ın İsmiyle" anlamına gelen "Bismillah" tamlaması da eklenmiştir. Böylelikle özellikle Türk denizciler her denize açıldıklarında "Vira Bismillah" diyerek sefere başlarlar...

TDK'ya göre Vira kelimesinin anlamı, cümle içerisinde doğru kullanım örnekleri ve diğer merak edilenler!

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Arasız

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