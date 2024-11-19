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        Haberler Gündem Güncel Vinç sepeti kırıldı, 15 metreden düştü! | Son dakika haberleri

        Vinç sepeti kırıldı, 15 metreden düştü!

        Eskişehir'de spor salonu inşaatında facia yaşandı. Olayda vincin sepetinin kırılması sonucu, Recep Özer adlı işçi 15 metreden düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:52
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        Vinç sepeti kırıldı, 15 metreden düştü!
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        Eskişehir'de spor salonu inşaatında vincin sepetinin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Recep Özer (35) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki spor salonu inşaatında meydana geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İşçi Recep Özer, üzerinde bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Özer’in düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi.

        Gelen sağlık ekipleri Özer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer’in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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