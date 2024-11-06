Vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti
Adana'da bir inşaatın kule vinci devrildi. Feci olayda vinç operatörü Bülent Temli hayatını kaybetti
Adana'da inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Seyhan ilçesindeki konut inşaatı sahasında çalışma yapan kule vinçlerden biri, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI
Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Bülent Temli'nin ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı.
Temli'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.