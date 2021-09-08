HIZLI VE GÖBEKLİ!

Hayranları Diesel'in son hali ile ilgili esprili yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı, "Hep onun gibi bir bedenim olsun isterdim. Sonunda oldu." derken, diğer bir takipçisi ise "Hızlı ve göbekli!" yorumunu yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Hızlı ve Öfkeli" günlerinin artık geride kaldığını dile getirirken, bazıları ise Diesel'in pandemi sürecinde kilo almasının normal olduğunu savundu.