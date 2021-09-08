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Vin Diesel'in eski halinden eser yok: Hızlı ve göbekli! - Magazin haberleri

Vin Diesel'in eski halinden eser yok!

Rol aldığı aksiyon filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Vin Diesel, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Fit ve kaslı vücudu ile hafızalara kazınan Diesel'in göbekli hali çok konuşuldu

08.09.2021 - 12:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı aktör Vin Diesel, sevgilisi Paloma Jimenez ve çocuklarıyla birlikte çıktığı İtalya tatilinde objektiflere yansıdı.

    Ailesi ve arkadaş grubuyla mavi turda görüntülenen Diesel, önemli rollerinden birini üstlendiği "Avatar" filmindeki rol arkadaşı Zoe Saldana ve eşi Marco Pereggio'yu da ağırlamayı ihmal etmedi. Portofino'da lüks teknesiyle açılan grup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

    Hayranlarının hafızasında fit görüntüsü ve kaslarıyla yer edinen ünlü oyuncunun aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Vin Diesel'in göbekli görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

  • HIZLI VE GÖBEKLİ!

    Hayranları Diesel'in son hali ile ilgili esprili yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı, "Hep onun gibi bir bedenim olsun isterdim. Sonunda oldu." derken, diğer bir takipçisi ise "Hızlı ve göbekli!" yorumunu yaptı.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Hızlı ve Öfkeli" günlerinin artık geride kaldığını dile getirirken, bazıları ise Diesel'in pandemi sürecinde kilo almasının normal olduğunu savundu.

  • 1.82 CM BOYUNDA

    Genel olarak aksiyon filmlerinde rol alan ve kariyerinin çoğunluğunda güçlü kaslarıyla dikkat çeken Vin Diesel ya da gerçek adıyla Mark Sinclair, 18 Temmuz 1967'de ABD'de dünyaya geldi.

    1.82 cm boyundaki Diesel, başta "Hızlı ve Öfkeli" serisi olmak üzere aralarında "Avatar", "Thor" ve "Guardions of Galaxy"nin de bulunduğu çok sayıda aksiyon filminde rol aldı. 2007 yılından bu yana oyuncu Paloma Jimenez ile birlikte olan Diesel'in üç tane de çocuğu bulunuyor.

  • Vin Diesel, birçok hayranının hafızasında bu görüntüsüyle yer etmişti.

  • ROL ARKADAŞINI KAYBETMİŞTİ

    Öte yandan ABD'li oyuncu Vin Diesel, rol arkadaşı Paul Walker'ın 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'Hızlı ve Öfkeli 7'nin çekimleri için sete döndüğünde neler hissettiğini anlatmıştı.

    Diesel, konuyla ilgili, "Sanki bana yeniden 'Cenazeye dön' demişlerdi. Yaşananlara çok üzülmüştüm. Buna rağmen kimsenin bu trajediyi bir hikayenin konusu olarak kullanmasını istemedim. Benim için çok önemliydi ve gerçekten de aşırı zor bir durumdu." şeklinde konuşmuştu.

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