Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!

İstanbul Sarıyer'de olay, 10 Nisan'da saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı.

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VİLLANIN BAHÇESİNE EL BOMBASI ATTI DHA'daki habere göre çevreyi kontrol ettikten sonra harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 AY ÖNCE KURŞUNLAMIŞLAR Öte yandan, aynı siteye yönelik 14 Mart saat 03.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve D.S.'ye ait otomobile 3 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER 20-25 YAŞ ARASINDA Siteye yönelik kurşunlama ardından kaçan şüpheliler F.Ç. (23) ve R.A. (20) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada bombalama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden B.D. (22) yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

5 ZANLI YAKALANDI Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarına devam eden polis, diğer şüpheli Ö.Ö. (20) ve olayda kullanılan motosikleti geceliği 16 bin liraya kiralayan araç sahibi O.E.'yi de (25) yakaladı.

HARAÇ İSTEMEYE FIRSAT BULAMAMIŞLAR Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, kurşunlama ve bombalama olaylarının ardından mağdurlardan haraç istemeye hazırlandıkları ancak yakalanınca isteyemedikleri öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.