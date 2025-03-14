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        Haberler Bilgi Spor Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya LaLiga Villarreal-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid, İspanya La Liga'nın 28. hafta maçında Villarreal'e konuk oluyor. Liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 3 puan için sahaya çıkıyor. Ligde Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren eflatun-beyazlılar, 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesinde Ancelotti'nin muhtemel 11'inde Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? Villarreal-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:01
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Atletico Madrid'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Real Madrid, tekrar lige dönüyor. Eflatun-beyazlılar, İspanya La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde Villarreal’e konuk ediyor. Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'in puan kaybına tahammülü yok. Villarreal-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak edilirken gözler Ancelotti'nin kadro tercihinde. Peki Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi?

        • 2

          VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Villarreal - Real Madrid maçı, 15 Mart Cumartesi bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

        • 3

          VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadio de la Cerámica'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Uzun bir süredir ilk 11'de sahaya çıkmayan milli oyuncumuz Arda Güler'in Villarreal deplasmanında oynanacak olan mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

          İkinci yarıda Carlo Ancelotti'nin maçın gidişatına göre Arda Güler'i oyuna alması bekleniyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Villarreal: Jörgensen, Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza, Parejo, Capoue, Baena, Moreno, Sorloth, Morales

          Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr., Rodrygo

        • 6

          VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

        • 7
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