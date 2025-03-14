UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Atletico Madrid'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Real Madrid, tekrar lige dönüyor. Eflatun-beyazlılar, İspanya La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde Villarreal’e konuk ediyor. Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'in puan kaybına tahammülü yok. Villarreal-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak edilirken gözler Ancelotti'nin kadro tercihinde. Peki Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi?