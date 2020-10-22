Villareal Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Sivasspor, ilk maçında İspanya'da galibiyet arayacak. Peki 22:00'de başlayacak zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

VILLAREAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçına sahne olacak Villareal Sivasspor maçı bu akşam 22:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK!

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e konuk olacak olan Sivasspor'da 3 eksik futbolcu bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında DG Sivasspor, İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak.

Bu maç öncesinde Sivasspor’da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt sakatlığı nedeniyle, Casimir Ninga ise hafif rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İspanya temsilcisi Villarreal’de ise sakatlığı bulunan Gerard Moreno, Pervis Estupinan, Alberto Moreno ve Sofian Chakla Sivasspor karşısında görev alamayacak.