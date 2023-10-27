Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu

        Villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu

        Yalova'nın Termal ilçesindeki bir inşaat kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezara ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Termal ilçesinde, villa inşaatı kazısında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen küp mezar bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        MEZAR YAPISI İÇİNDE KAFATASI GÖRÜLDÜ

        Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında, mezar yapısı ve içinde kafatası gören ekipler çalışmayı durdurdu.

        BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Müdürlüğe bağlı ekiplerin, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarın olduğu bölgede çalışma yapacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        Habertürk Anasayfa