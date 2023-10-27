Villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu
Yalova'nın Termal ilçesindeki bir inşaat kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezara ulaşıldı
Yalova'nın Termal ilçesinde, villa inşaatı kazısında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen küp mezar bulundu.
MEZAR YAPISI İÇİNDE KAFATASI GÖRÜLDÜ
Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında, mezar yapısı ve içinde kafatası gören ekipler çalışmayı durdurdu.
BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILACAK
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
Müdürlüğe bağlı ekiplerin, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarın olduğu bölgede çalışma yapacağı bildirildi.