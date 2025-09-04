44 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever ile 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, bir hayli mutlu ve heyecanlı günler yaşıyor.

Eylül 2021’de evlenen Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, 4 ay sonra anne - baba olacak. 2. Sayfa'nın özel haberine göre Vildan Atasever, 5 aylık hamile. Bebeğin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.