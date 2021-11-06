Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, tarihi bir başarıya imza attı. Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışık finalinde 2:07.67’lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde altın madalya elde eden milli sporcu, böylelikle büyüklerde bir Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 2 madalya kazanan ilk yüzücü oldu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."