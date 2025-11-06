Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı: Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, ardından sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Mesta Stadı'nda zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının başlama saati ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı izle ekranı...
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle... Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Mücadele için bekleyiş sürerken, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal, maçın şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. 2012-13 sezonunda oynanan maçı sarı-lacivertliler 1-0 ve 1-1'lik skorlarla alarak rakibine üstün gelen taraf olmuştu. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe bugün 23:00'te oynanacak.
VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Doosan Arena arenada oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
KUPA 2'DE 152. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 151 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE TAM KADRO
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.
Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail (Fred), Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem, Talisca (Duran)
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)
27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)
11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)
22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)
29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puanla 14. sırada yer alıyor.