Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle: Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? FB maçı izle

        Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı: Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, ardından sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Mesta Stadı'nda zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının başlama saati ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle... Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Mücadele için bekleyiş sürerken, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal, maçın şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. 2012-13 sezonunda oynanan maçı sarı-lacivertliler 1-0 ve 1-1'lik skorlarla alarak rakibine üstün gelen taraf olmuştu. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        • 2

          VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

          Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe bugün 23:00'te oynanacak.

        • 3

          VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Doosan Arena arenada oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

          VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

          HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KUPA 2'DE 152. MAÇ

          Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 151 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.

        • 5

          FENERBAHÇE TAM KADRO

          Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.

          Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

        • 6

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

          Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail (Fred), Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem, Talisca (Duran)

        • 7

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)

          27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)

          11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)

          22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)

          29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)

        • 8

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

          Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Habertürk Anasayfa