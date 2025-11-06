Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Mesta Stadı

HAKEM: Allard Lindhout

SAAT: 23.00

YAYIN: TRT 1

VIKTORIA PLZEN: -

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebiliyor.

Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ferencvaros ile berabere kalan Çekya ekibi, Malmö ve Roma'yı mağlup etmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

DEPLASMANDA PUAN ALAMADI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.

Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı. Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.