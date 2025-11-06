Habertürk
        Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.11.2025 - 21:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:51
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: Mesta Stadı

        HAKEM: Allard Lindhout

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        VIKTORIA PLZEN: -

        FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele ediyor.

        UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

        Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ferencvaros ile berabere kalan Çekya ekibi, Malmö ve Roma'yı mağlup etmeyi başardı.

        FENERBAHÇE TAM KADRO

        Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebiliyor.

        2013'TE KAZANAN FENERBAHÇE OLMUŞTU

        Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

        Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

        DEPLASMANDA PUAN ALAMADI

        Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.

        Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı. Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.

        Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

        AVRUPA'DA 294. MAÇ

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkıyor.

        Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

        Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
