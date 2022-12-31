HABERTURK.COM

NBA tarihinde gelmiş geçmiş en iyi çaylak adaylarından birisi olarak gösterilen ve 2023 NBA Draftı’nın ilk sırasında seçilmesi beklenen Victor Wembanyama, Fransa Ligi’ndeki performansıyla izleyenleri büyülüyor.

Genç yaşına rağmen 22.9 sayı – 9.6 ribaunt – 3.0 blok ortalamalarıyla ligi domine eden Wembanyama, takımını 15 maçta 11 galibiyete taşıdı ve Monaco’nun ardından ikinci sıraya yerleştirdi. Bu performansının ardından All-Star’a seçilen 18 yaşındaki oyuncu, All-Star maçında MVP ödülüne layık görüldü.

Victor Wembanyama, kendisi için yarışan NBA takımlarını hakkında da konuştu: “Tanking garip bir strateji. Açıkçası bunu mantıksız buluyorum ve kafamı bununla kurcalamamaya çalışıyorum. NBA’in benim için birkaç kuralı değiştirmeyi düşündüğünü duydum ama bu durum beni ilgilendirmiyor.”