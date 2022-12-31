Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

Victor Wembanyama: NBA, benim için birkaç kuralı değiştirmeyi düşünüyor

2023 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmesi beklenen Victor Wembanyama, Fransa Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Wembanyama bir maç sonrası verdiği röportajda, ''NBA’in benim için birkaç kuralı değiştirmeyi düşündüğünü duydum ama bu durum beni ilgilendirmiyor'' ifadelerini kullandı

Giriş: 31.12.2022 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Victor Wembanyama: NBA, benim için birkaç kuralı değiştirmeyi düşünüyor
HABERTURK.COM

NBA tarihinde gelmiş geçmiş en iyi çaylak adaylarından birisi olarak gösterilen ve 2023 NBA Draftı’nın ilk sırasında seçilmesi beklenen Victor Wembanyama, Fransa Ligi’ndeki performansıyla izleyenleri büyülüyor.

Genç yaşına rağmen 22.9 sayı – 9.6 ribaunt – 3.0 blok ortalamalarıyla ligi domine eden Wembanyama, takımını 15 maçta 11 galibiyete taşıdı ve Monaco’nun ardından ikinci sıraya yerleştirdi. Bu performansının ardından All-Star’a seçilen 18 yaşındaki oyuncu, All-Star maçında MVP ödülüne layık görüldü.

Victor Wembanyama, kendisi için yarışan NBA takımlarını hakkında da konuştu:

“Tanking garip bir strateji. Açıkçası bunu mantıksız buluyorum ve kafamı bununla kurcalamamaya çalışıyorum. NBA’in benim için birkaç kuralı değiştirmeyi düşündüğünü duydum ama bu durum beni ilgilendirmiyor.”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cami çıkışı cinayetin nedeni belli oldu!
Cami çıkışı cinayetin nedeni belli oldu!
Nazilli'deki patlamada 6 kişi adliyede
Nazilli'deki patlamada 6 kişi adliyede
Bursa o listede birinci çıktı!
Bursa o listede birinci çıktı!
Eski Türkler'in yılbaşısı Nardugan Bayramı: Ağaç süsleyip, dans ediyorlardı
Eski Türkler'in yılbaşısı Nardugan Bayramı: Ağaç süsleyip, dans ediyorlardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.