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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen için sürpriz iddia: Suudi Arabistan - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen için sürpriz iddia

        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:52
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        • 1

          Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü için İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          talkSPORT'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, Mohamed Salah'ın transferi için ayırdığı bütçeyi bir başka büyük isme harcamayı planlıyor.

        • 3

          Al Hilal, bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'i transferdeki yeni hedef olarak belirledi.

        • 4

          Haberin devamında; Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynamaya sıcak bakan 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Al Hilal'in teklifiyle yakından ilgilendiği yazıldı.

        • 5

          Öte yandan The Athletic yazarı David Ornstein, Osimhen'in yeni adresine yönelik şu ifadeleri kullandı:

        • 6

          "Premier League kulüpleri, oyuncunun maaş beklentilerinin karşılanmasının zor olduğu ve belki de aradıkları oyuncu/karakter tipine uymadığı yönünde düşünüyor. Bu takımlar arasında oluşan ortak görüş, Suudi Arabistan'ın onun için olası bir hedef olabileceği yönünde."

        • 7

          Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 30 gol ve 7 asist yaptı.

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