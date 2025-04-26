Victor Osimhen için sürpriz iddia
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü için İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı.
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talkSPORT'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, Mohamed Salah'ın transferi için ayırdığı bütçeyi bir başka büyük isme harcamayı planlıyor.
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Al Hilal, bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'i transferdeki yeni hedef olarak belirledi.
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Haberin devamında; Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynamaya sıcak bakan 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Al Hilal'in teklifiyle yakından ilgilendiği yazıldı.
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Öte yandan The Athletic yazarı David Ornstein, Osimhen'in yeni adresine yönelik şu ifadeleri kullandı:
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"Premier League kulüpleri, oyuncunun maaş beklentilerinin karşılanmasının zor olduğu ve belki de aradıkları oyuncu/karakter tipine uymadığı yönünde düşünüyor. Bu takımlar arasında oluşan ortak görüş, Suudi Arabistan'ın onun için olası bir hedef olabileceği yönünde."
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Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 30 gol ve 7 asist yaptı.