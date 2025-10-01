Victor Osimhen: Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u 1-0 yenen temsilcimiz Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, galibiyeti değerlendirdi.

"BİRÇOK İNSAN KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORDU"

Osimhen, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç." dedi.

Nijeryalı golcü, sözlerine, "Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık." diye devam etti.