Victor Osimhen: Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 1-0'lık Liverpool galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u 1-0 yenen temsilcimiz Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, galibiyeti değerlendirdi.
"BİRÇOK İNSAN KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORDU"
Osimhen, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç." dedi.
Nijeryalı golcü, sözlerine, "Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık." diye devam etti.
"TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"
Osimhen, taraftarlarla ilgili gelen sorunun ardından, "Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum." dedi.