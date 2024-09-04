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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Benim için kolay bir karar oldu - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Benim için kolay bir karar oldu

        Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, "Galatasaray'ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray'ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:54 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:54
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        "Benim için kolay bir karar oldu"
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        Galatasaray'ın talyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

        Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Victor Osimhen, “Galatasaray’ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray’ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var. Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray’da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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        "MERTENS İTALYA’YA GİTTİĞİMDE HEP YANIMDAYDI"

        Dries Mertens'in çok saygı duyduğu bir isim olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “Dries Mertens İtalya’ya gittiğimde hep yanımdaydı. Benim için bir abi olmuştu. Çok saygı duyduğum bir isim, onunla tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

        Galatasaray’ın maçlarını da izlediğini söyleyen Osimhen,“Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor diye takip ediyordum. İnsan olarak, oyuncu olarak nasıl geliştiğini takip ediyordum. Gol attıkları, maçları kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de heyecan verici. Şimdi de taraftarımızın her golden sonra beni de destekleyeceğini ümit ediyorum. Heyecanla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

        Osimhen, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

        “Selamlar Galatasaray taraftarı. Osimhen burada. Havalimanında beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Harika bir karşılamaydı. Elimden gelen her şeyi yapıp kendimi size adayacağım.”

        DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY VE TÜRK SPORU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ise, "Victor Galatasaray ve Türk sporu için çok önemli bir transfer. Özellikle Avrupa’daki mücadelemizde ve Türkiye’deki beşinci yıldız hedefimizde ondan Galatasaray’ın beklentisi çok yüksek. Bu beklentiye de karşılık vereceğine eminim. Bir Galatasaraylı olarak böyle dünya yıldızı futbolcuların kulübümüzde olması hem beni hem yönetim kurulunu hem Galatasaray taraftarlarını ziyadesiyle memnun ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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