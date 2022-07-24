Vicdansız sürücü, arkasına bile bakmadı!

İstanbul'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Sürücünün arkasına bile bakmadan kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi'nde geçen günlerde yaşandı. İHA'nın haberine göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yere feci şekilde yere düştü. Kadına çarpan motosiklet sürücüsü ise, arkasına bile bakmadan hızla olay yerinden uzaklaştı.