Vicdansız! Görme engelli genç kızın telefonunu çaldı

Olay, geçen hafta perşembe günü meydana geldi. Görme engelli A.K. adlı genç kız, halk otobüsünden inmek istediği sırada yolculardan Tolga Ö. da yardım etmek için geldi.

DHA'nın haberine göre Tolga Ö., bu sırada A.K.'nin çantasındaki cep telefonunu alıp, hızla uzaklaştı. Daha sonra durumu fark eden A.K., polise şikayette bulundu.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüphelinin Tolga Ö. olduğunu saptadı.

Tolga Ö., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Evde yapılan aramada A.K.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonu A.K.'ye geri teslim edildi. Tolga Ö. de dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir